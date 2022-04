O krok od tragedii? Nad chmielnicką elektrownią jądrową przeleciały rosyjskie rakiety

Ukraina wystąpiła o sprzęt do elektrowni jądrowych

24 kwietnia natomiast Ukraina zwróciła się do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej o "pełną listę urządzeń", których potrzebuje do obsługi elektrowni jądrowych podczas wojny z Rosją, powiedział w sobotę dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi. Lista obejmuje urządzenia do pomiaru promieniowania, materiały ochronne, pomoc komputerową, systemy zasilania i generatory diesla, napisał w oświadczeniu Rafael Grossi.