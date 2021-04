O co chodzi Władimirowi Putinowi? Leszek Miller ma teorię

- Jeśli chodzi o Ukrainę, wydaje mi się, że to kolejna akcja pokazowa, przy czym teraz związana z wyborami, które jesienią będą w Rosji. Rosja w Donbasie ma wyraźny cel. Nie uznała niepodległości republik donieckiej i ługańskiej dlatego, że głównym celem Rosji jest wpasowanie ich do ukraińskiego państwa, ale w takiej formie, nad którą Rosja będzie panować - mówił były premier, obecnie europoseł Leszek Miller w programie "Tłit". - Od 2019 roku mamy w tych dwóch republikach do czynienia z akcją paszportyzacji. To jest tak pomyślane, że te paszporty nie dają mieszkańcom możliwości korzystania z rosyjskich usług socjalnych, ale pozwalają na wzięcie udziału w wyborach w Rosji - zwrócił uwagę Miller. - To są po prostu przyszli wyborcy. Różne źródła podają, że ok. 350 tys. mieszkańców Donbasu otrzymało już te paszporty, a będzie ich 600 tys. - podsumował Miller.

Rozwiń