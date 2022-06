O co chodzi Turcji? "Jest szereg niebezpiecznych żądań"

Karol Wasilewski z agencji analitycznej Neoświat w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski skomentował blokowanie przez Turcję przystąpienie Szwecji i Finlandii do NATO. - Turcji chodzi prawdopodobnie o tak wiele rzeczy, że sama Turcja (...) się w tym pogubiła - wskazał ekspert. - Gdybyśmy mieli analitycznie wywnioskowywać, o co chodzi Turcji, to stwierdzilibyśmy, że chodzi przede wszystkim o to, żeby Szwecja i Finlandia zmieniły politykę wobec Partii Pracujących Kurdystanu, którą Turcja, NATO i UE uważają, za organizację terrorystyczną. Żeby były mniej wspierające, jeśli chodzi o wspieranie ruchy kurdyjskie - dodał rozmówca WP i jako przykład podał wysyłanie pieniędzy do Syrii. - Turcji chodzi również o to, żeby państwa takie jak Finlandia, czy Szwecja poluzowały swoje nieformalne embargo na broń, które w 2019 roku nałoży na Turcję - wskazał Karol Wasilewski. - Ale jest również szereg niebezpiecznych żądań Turcji typu żądania ekstradycyjne - podkreślił gość WP. - Turcja prawdopodobnie próbuje też oddziaływać na Stany Zjednoczone - kontynuował specjalista i dodał, że USA skutecznie się przed tymi broni. - Turcja próbuje też zademonstrować długotrwałe rozgoryczenie z NATO, bo Turcja od dłuższego czasu uważa, że nie jest traktowana sprawiedliwie, adekwatnie - wyjaśnił rozmówca Agnieszki Kopacz.