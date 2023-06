NYT ujawnia: Wielki zwrot. USA po cichu dogadują się z reżimem w Iranie

Stany Zjednoczone dążą do osiągnięcia nieformalnego porozumienia, które urzędnicy irańscy nazywają "politycznym zawieszeniem broni". Rozmowy prowadzone po cichu ujawnia "The New York Times". Głównym celem negocjacji jest zapobieganie wrogim stosunkom, które nasiliły się w ostatnich latach.