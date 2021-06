Robert Biedroń o powrocie Donalda Tuska: "Może dojść do bratobójczej walki"

Robert Biedroń ocenił możliwy powrót Donalda Tuska. Lider Wiosny stwierdził, że szanse na to są niewielkie. - Ten koń już dawno odjechał i nie wróci - powiedział polityk. Ostrzegł jednak, że jeśli były premier zaangażuje się znów w polską politykę, to "będzie to zagrożenie dla Rafała Trzaskowskiego".