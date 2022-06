Nożownik z Płocka przyznał się do winy. To były pracownik PKN Orlen

- Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu. Złożył wyjaśnienia, z których wynika, że motywem jego działania był uraz związany z utratą pracy w Orlenie - informuje prokurator. - Nie personalnie do danej osoby, ale do osób, które utożsamiał z dawnym miejscem zatrudnienia, z którego go zwolniono - dodaje.