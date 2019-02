Nowy trop w sprawie zaginionego Michała Rosiaka. Pies tropiący znalazł ślad

Minął miesiąc od zaginięcia 19-letniego Michała Rosiaka, studenta Politechniki Poznańskiej. Okazuje się, że pies tropiący doprowadził strażaków nad Wartę. Pogoda nie pozwoliła jednak nurkom na przeszukiwanie rzeki.

Michał Rosiak, 19-letni student chemii na Politechnice Poznańskiej, zaginął w czwartek 17 stycznia. tego dnia Michał bawił się z kolegami w centrum Poznania. Weszli do klubu nocnego ze striptizem. Michał wyszedł z niego sam o godz. 0.54. Wiadomo, że o godz. 1.36 był na przystanku autobusowym przy ul. Szelągowskiej. Potem zniknął.

Trzy dni po jego zaginięciu do Poznania przyjeżdża grupa poszukiwawczo-ratownicza OSP z Mosiny - informuje poznan.wyborcza.pl. Jest wśród nich przewodniczka z psem tropiącym Coco. Przy PKP na Garbarach pies wącha ubrania Michała zabrane z jego mieszkania. Łapie trop i prowadzi przewodniczkę na Wartostradę. To ścieżka dla pieszych i rowerzystów, która biegnie wzdłuż Warty aż do plaży na Szelągu.