Wyszedł z klubu ze striptizem i zaginął. Nowe fakty w tajemniczej sprawie Michała Rosiaka

Na przystanku wymiotował, jego znajomemu "urwał się film", a koledzy nie zgadzają się na badanie policyjnym wariografem. Zaginięcie 19-letniego Michała Rosiaka staje się coraz większą zagadką.

Zajmujący się sprawą detektyw Bartosz Weremczuk poinformował, że na badanie wariografem zgodził się tylko jeden z trzech kolegów, którzy tamtej nocy weszli z Michałem do klubu nocnego.

Teraz "Gazeta Wyborcza" ustaliła, że po wyjściu z lokalu Michał Rosiak wymiotował. – Próbki z miejsca, w którym znajdowały się treści żołądka, przekazaliśmy biegłym z zakładu medycyny sądowej. Nie wiemy, czy wystarczą do przeprowadzenia badań toksykologicznych, ale uznaliśmy, że trzeba spróbować – mówi gazecie Michał Smętkowski, rzecznik poznańskiej prokuratury.

Jak dodaje, śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci Michała Rosiaka. Nie oznacza to jednak, że chłopak nie żyje.

Jego koledzy już wielokrotnie byli przesłuchiwani przez policję. Śledczy nie ujawniają, jakie złożyli zeznania. Nieoficjalnie udało się jednak ustalić, że jeden z nich przyznał się do krótkiej utraty świadomości. - Gdy wracałem do domu, urwał mi się film - miał powiedzieć kolega Michała Rosiaka.

Dziwna wiadomość na Snapchat'cie

Na nagraniach z monitoringu widać, że zaginiony student szedł samotnie, spokojnie, z nikim nie rozmawiał. - Nikt go nie gonił, nikt go nie zaczepiał, on się nie zataczał. Po prostu szedł - informował rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak.