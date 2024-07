Nowy trend nad Bałtykiem. "Tajemnicze paczki" na stoiskach kuszą turystów

Nowy trend nad polskim morzem. Reporter WP Jakub Bujnik pojechał do Łeby, by pokazać, o co w nim chodzi. Okazuje się, że w kurortach nad Bałtykiem pojawiły się stoiska z "paczkami niespodziankami". Są to zwroty konsumencie z popularnych portali aukcyjnych, a ich ceny nie są zbyt są wysokie, dlatego każdy z turystów może zaryzykować i znaleźć w nich coś ciekawego. Warunek to zakup "w ciemno". Kupcy kuszą klientów możliwością trafienia wartościowych przedmiotów. W Łebie znaleźliśmy stoisko, na którym jedna paczka kosztowała 30 zł, zaś dwie 50 zł. Zgodnie z deklaracją handlarza były to zwroty konsumenckie z najpopularniejszych platform handlowych w sieci.