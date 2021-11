Nowy szlak migrantów przez Ukrainę? "Przeżycie kilku dni nie byłoby możliwe"

- Teoretycznie taki szlak nie jest wykluczony. Jeśli Białorusini wywiozą migrantów na granicę z Ukrainą, to zapewne ci będą musieli przejść, co nie będzie łatwe, bo ukraińskie służby nie będą się na to godziły. Później migranci musieliby przejść kilkaset kilometrów przez Ukrainę, by dotrzeć na Słowację, a przecież białoruskie służby nie będą ich tam eskortować – mówi Leszek Elas.