Nowy sondaż. Złe wieści dla PiS. "Kto ma więcej racji?"

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w ostatnią niedzielę, to wygrałoby je PiS z poparciem 28 proc. - wynika z sondażu Kantar dla tygodnika "Polityka". Na drugim miejscu znalazłaby się Polska 2050 Szymona Hołowni z 25 proc. poparciem, a na trzecim Koalicja Obywatelska z 17 proc. głosów.

8 proc. ankietowanych stwierdziło, że nie wie, na kogo by zagłosowało, a 2 proc. wskazało inny komitet wyborczy.

Nowy sondaż. Dwie tury wyborów prezydenckich

Ankietowali pytani byli też o pytani o to, na kogo zagłosowaliby, gdyby teraz miały odbyć się wybory prezydenckie, a kandydowały te same osoby, co ostatnio.