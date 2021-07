Nowy sondaż dla WP. Tusk wygra z Kaczyńskim? Komentarz polityka PO

Z najnowszego sondażu United Surveys dla WP wynika, że Polacy nie wierzą w to, że PO na czele z Tuskiem odbierze władzę PiS. Takiego zdania jest 47 proc. badanych. 40 proc. ankietowanych wierzy, że nowy lider PO zwiększa szanse tego ugrupowania na wygraną. 13 proc. nie ma zdania. - Postanowiliśmy przeprowadzić w sobotę bardzo trudny projekt polityczny. To było bardzo skomplikowane zadanie, ale konieczne. Podjęliśmy decyzję w Platformie Obywatelskiej, że stajemy wszyscy, w takim pełnym rynsztunku do walki politycznej, dlatego że jest to ostatni, krytyczny moment dla Polski i Polaków na zmianę tego złego, co się dzisiaj w Polsce dzieje - stwierdził w programie "Tłit" w WP polityk PO, były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. - Mam nadzieję, że uda się przekonać większość Polaków do tego, że trzeba zatrzymać tę nienawiść, która się w Polsce szerzy, to zachowanie, w którym silny depcze słabszego - dodał Bartosz Arłukowicz dopytywany, czy wyniki sondażu go satysfakcjonują.