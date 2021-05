Nowy sondaż dla WP. "PO czeka aż Hołownia poleci do Portugalii"

Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby wybory parlamentarne, gdyby odbyły się one w najbliższą niedzielę - wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Partia uzyskała jednak nieco mniejsze poparcie niż w poprzednim badaniu. - "Polska Ład" ma odbić PiS na poziom ok. 40 proc. Na razie - w świetle tego sondażu - wygląda to tak sobie. Powiedzmy jednak jasno: to dopiero początek, a ten program będzie lansowany przez wiele tygodni, więc może jednak pozwoli PiS podnieść notowania - powiedział w programie "Newsroom WP" prof. Antoni Dudek, politolog i historyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jego zdaniem Jarosław Kaczyński nie zdecyduje się na doprowadzenie do wcześniejszych wyborów przy obecnych wynikach sondaży. Oceniając sytuację Platformy Obywatelskiej, prof. Dudek stwierdził, że "politycy PO czeka aż Szymon Hołownia poleci do Portugalii", co, jak wyjaśnił, nawiązuje do słynnej eskapady Ryszarda Petru, która zapoczątkowała potężne kłopoty Nowoczesnej. - Jeśli jednak Szymon Hołownię jednak "nie poleci do Portugalii", to PO pozostanie zmiana lidera - mówił gość Agnieszki Kopacz. Politolog nie wykluczył, że jesienią Platforma odnotuje jednocyfrowe poparcie przy np. 30 proc. wyniku Polski 2050.

