Nowy sondaż dla WP. Cezary Tomczyk komentuje

Gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę, PiS mogłoby liczyć na 33,5 proc. głosów, Koalicja Obywatelska - na 19,7 proc., a Polska 2050 - na 15 proc. - wynika z najnowszego sondażu United Survey dla Wirtualnej Polski. Szef klubu KO Cezary Tomczyk pytany był w programie "Tłit", czy nie ma obaw, że jeśli Polska 2050 wystartuje razem z KO, to wyborcy PiS-u nie przejdą do Hołowni. Czy zatem nie lepiej - pytał Michał Wróblewski - żeby wystartowały dwa bloki, a dopiero wspólnie, zdobywając większość, stworzyć koalicję w Sejmie? - Sprawdzaliśmy to bardzo dokładnie, pytając poszczególne elektoraty i pytając poszczególnych wyborców, jak oni czują się w takiej blokowości. Ta metoda, metoda zrobienia wspólnej listy, określenia rzeczy wspólnych, ale też określenia protokołu rozbieżności, jest dziś najlepszą metodą według nas. Jeśli jest inna - chętnie się zmierzymy - powiedział Tomczyk.

