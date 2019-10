Nowy skandal z prywatnym radarem rodziców. Wśród piratów mają być urzędnicy

Zaczyna się wyjaśniać sprawa bezkarności tysięcy piratów drogowych codziennie szarżujących pod przedszkolem w Chotomowie. Rodzice ustawili tam prywatny radar drogowy, aby udowodnić, że to miejsce wymaga pilnej przebudowy. Zadziwiający opór urzędników w tej sprawie ma wytłumaczenie. Tą ulicą śpieszą do pracy decydenci.

- Wśród rozpoznanych samochodów piratów drogowych są te należące do urzędników starostwa powiatowego w Legionowie. To od ich decyzji zależy przebudowa i spowolnienie ruchu pod przedszkolem. Walczą z nami, bo właśnie tędy śpieszą codziennie do pracy - mówi WP jeden z inicjatorów akcji pomiaru prędkości.