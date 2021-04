Nowy Rzecznik Praw Obywatelskich. Polacy mają faworyta

Największe poparcie uzyskał Piotr Ikonowicz - na stanowisku następcy Adama Bodnara widzi go 25,1 proc. badanych. 20,9 proc. wszystkich głosów otrzymał prof. Sławomir Patyra. Ostatnie miejsce zajął Bartłomiej Wróblewski, będący posłem Prawa i Sprawiedliwości.

Wybór RPO. Bodnar czeka na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

We wtorek miała miejsce druga część rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym ws. RPO. Powodem jest kwestia konstytucyjności przepisu dotyczącego kadencyjności Rzecznika Praw Obywatelskich. Zgodnie z nim RPO pełni obowiązki po upływie swojej kadencji aż do czasu objęcia stanowiska przez następcę.

- Każdy przepis, który jest uchylony przez Trybunał Konstytucyjny, a następnie taki wyrok jest opublikowany w Dzienniku Ustaw, ma moc obowiązującego prawa. Na tym polega działalność TK i można powiedzieć pewne niebezpieczeństwo wiążące się z działalnością Trybunału, co do którego możemy mieć różne wątpliwości - powiedział Adam Bodnar we wtorek podczas rozmowy z dziennikarzami.