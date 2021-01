Nowy Rok 2021. Policja podsumowała noworoczny weekend na drogach

Podczas policyjnych kontroli prędkości w noworoczny weekend zwracano uwagę na stan trzeźwości kierowców oraz na inne wykroczenia. - Początek roku na polskich drogach rozpoczął się stosunkowo bezpiecznie. Od 31 grudnia 2020 r. do 3 stycznia 2021 r. doszło do 123 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 16 osób - mówił kom. Opas. To spadek w stosunku do zeszłego roku - w analogicznym okresie doszło do 212 wypadków, w których życie straciło 21 osób.