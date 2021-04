Nowy projekt z częścią polityków PO? Zdecydowana reakcja Marcina Kierwińskiego

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski przekonuje, że wokół PSL powinna zostać zbudowana "Chadecja Polska". Wejść do niej, oprócz Ludowców, powinni też członkowie Porozumienia oraz część dzisiejszych polityków PO i PiS. Co na to Marcin Kierwiński (PO)? - Pan marszałek Zgorzelski ma prawo do snucia takich ambitnych planów. Ja już kilka razy takie ambitne plany słyszałem. Czy z nich coś wyszło? To już zostawiam widzom, aby ocenili. Bardzo proszę pana marszałka Zgorzelskiego, żeby nie wciągał w plany PSL-u (w zakresie tworzenia nowej formacji) Platformy Obywatelskiej - komentował w programie "Tłit". - Nie ma co snuć planów wyjść z Platformy. Te plany są nieprawdziwe, nie zrealizują się - dodał Kierwiński.

