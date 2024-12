Nowy program UE dla przedsiębiorców. Ekspert o korzyściach dla polskiego biznesu

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) to nowa, atrakcyjna oferta dla przedsiębiorców. Program jest formą wsparcia dla przedsiębiorstw w rozwój infrastruktury badawczej, finansowanie projektów tzw. wysokiego ryzyka czy wsparcie zielonej i cyfrowej transformacji w biznesie. - Roczne wydatki z budżetu Unii Europejskiej sięgają ok. 150 mld euro. W tym co najmniej 1/10 jest przeznaczona na cele najnowszego programu. Polska otrzymała na siedem lat 46 mld złotych – tłumaczył prof. Marian Noga z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. - Musimy tu mieć wkład własny w postaci 20 proc., czyli ok. 10 mld zł, a ok. 35 mld zł otrzymamy w formie bezzwrotnych dotacji – dodał. - Kto może brać udział w tym programie? – zapytał prowadzący Paweł Pawłowski. - Podmioty gospodarcze, samorządowe i pozarządowe mogą brać udział – wymienił ekspert. Jak nowy program będzie bezpośrednio wpływał na polski biznes? Jak duża to szansa dla naszych przedsiębiorców? O tym w dalszej części rozmowy. Materiał powstał we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego.