Nowy pomysł Ziobry. "Tektoniczne trzęsienie ziemi"

Włodzimierz Cimoszewicz w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski odniósł się do pomysłów Zbigniewa Ziobry dotyczących zmian w sądownictwie. - Z jednej strony rzeczywiście w ramach Unii Europejskiej każdy może organizować sobie sądownictwo, jak chce, byleby odpowiadało to pewnym zasadom - wskazał były premier i dodał, że te zasady to: niezależność sądownictwa od innych władz i niezawisłość sędziów. - Otóż ta reforma, niezależnie od jej szczegółów, będzie takim tektonicznym trzęsieniem ziemi i będzie fenomenalną wprost okazją do manipulacji personalnej - wskazał gość WP. - To samo w sobie będzie zaprzeczeniem zasady niezależności sądownictwa i sędziów. Obawiam się, że jeśli Ziobro będzie to forsował i realizował, to będziemy mieli kolejny front bardzo ostrej wojny między instytucjami UE i PiS-owskim rządem - dodał polityk.