Nowy pomysł rządu ws. COVID-19. Ekspertka mówi wprost

Zmiana terminu kwarantanny lub zmiana długości i kwarantanny, i izolacji - jak wynika z nieoficjalnych informacji Wirtualnej Polski, Ministerstwo Zdrowia na ostatniej prostej zastanawia się, czy skrócić oba terminy, czy tylko jeden z nich. Jak słyszymy, żaden nie będzie krótszy niż 5 dni. Co na to prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska (Katedra Wirusologii i Immunologii UMCS w Lublinie)? - Znam ten pomysł. Wiem, jak sytuacja wygląda na Zachodzie. Tam kwarantanna jest skracana do 5 dni. Uważam, że jest to za krótko. 13 proc. zakażonych w dalszym ciągu roznosi tego wirusa powyżej 10 dni. 7 dni uważam za takie salomonowe wyjście, bezpieczne minimum - komentowała w programie "Newsroom" WP. Rozmówczyni Mateusza Ratajczaka podkreśliła, że "państwa, które określiły 5 dni, skalkulowały, jaki jest odsetek zaszczepionych". - Osoba zaszczepiona transmituje wirusa krócej - wyjaśniła.