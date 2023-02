Nowy plan Nowogrodzkiej na Tuska? Fogiel: nie zbieramy haków

Michał Wróblewski pisał w Wirtualnej Polsce o specjalnej komórce partyjnej przy Nowogrodzkiej, która analizuje konferencje prasowe Donalda Tuska z czasów, gdy był premierem. - Większość informacji gromadzimy w pamięci. Ja sam jestem w stanie przywołać kilka interesujących konferencji Donalda Tuska, które nie najlepiej świadczą o jego wiarygodności, np. gdy po raz trzydziesty deklarował, że nie pojedzie do Brukseli, by potem do tej Brukseli pojechać. Na nikogo nie zbieramy haków. Zwłaszcza, gdy ktoś mówi coś na konferencji prasowej, to przypomnienie jego słów nie jest zbieraniem haków. Jeżeli ma ambicje, by objąć władzę, to należy ostrzegać Polaków przed tym, co może im szykować - mówił w programie "Tłit" poseł PiS Radosław Fogiel.