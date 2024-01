Kaczyński chce budować nowy podmiot. "Przejadą się na tym"

Lider PiS zapowiedział także stworzenie nowej telewizji prywatnej. - Pięknie walczy Republika, ale ona nie ma sił na to, żeby zastąpić TVP. My przygotowujemy inne inicjatywy, tylko że to parę miesięcy potrwa. Będziecie państwo mieli telewizję dużo, dużo większą. Nie taką jak Telewizja Publiczna, bo ona parę miliardów rocznie kosztowała i takich pieniędzy to my z całą pewnością nie zdobędziemy - mówił Kaczyński.