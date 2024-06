Nowy obowiązek od 1 lipca. "Bardzo cenny surowiec"

"Chcemy, żeby nakrętki trafiały do recyklingu"

Dodała, że nieprzytwierdzone nakrętki stanowią również poważny problem w procesie przetwarzania odpadów. - Nakrętki, które nie są przytwierdzone do butelek, przechodzą przez sita w sortowniach odpadów i (...) lądują najczęściej albo na składowiskach, albo w najlepszym wypadku są spalane. Ale nie o to nam chodzi, dlatego że te nakrętki są bardzo cennym surowcem i chcemy, aby one trafiały do recyklingu, a nie na składowiska, czy do spalenia - wyjaśniła Sowińska.