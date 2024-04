Nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości. Bez tego dokumentu nie sprzedaż domu ani mieszkania

Jak zdobyć świadectwo i ile kosztuje?

Wystawianiem dokumentu w formie papierowej i elektronicznej zajmuje się audytor energetyczny. Na stronie MRiT znajdziemy listę osób i firm uprawnionych do jego sporządzenia. Za usługę zapłacimy średnio: za mieszkanie od 200 do 600 zł, a za dom od 400 do 1000 zł. Świadectwo będzie ważne przez 10 lat.