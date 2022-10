Nowy minister w rządzie. Jest ruch prezydenta

Kwestię zmian w rządzie skomentował w środę prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. - Chodziło tylko o zaspokojenie ambicji czy to części frakcji w PiS, czy pokazanie opinii publicznej jak to my jesteśmy twardzi, skuteczni. Wszystko to jest pic i fotomontaż, a nie żadne realne działanie. Nie będzie zmiany, dopóki ten rząd będzie rządził w tym składzie, a ten skład jest coraz gorszy - ocenił szef ludowców.