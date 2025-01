Jest akt oskarżenia ws. Szymczyka

Podczas wizyty w Ukrainie Szymczyk otrzymał granatnik jako prezent, jednak nie posiadał dokumentów potwierdzających jego pozbawienie cech bojowych. Biegli ustalili, że granatnik był w trybie bezpiecznym, ale w gabinecie Szymczyk odbezpieczył go, co umożliwiło strzał. Grozi mu do 8 lat więzienia.