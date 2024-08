Hołownia nie poprze kluczowego projektu rządu. Wiceminister mówi o nieporozumieniu

Marszałek Szymon Hołownia zapowiedział, że Polska 2050 nie poprze tzw. kredytu 0 proc. "Nie poprzemy, bo to jest propozycja dla deweloperów, a nie dla ludzi potrzebujących mieszkania. I to jest propozycja, która doprowadzi do jednego: do wzrostu cen mieszkań" - tłumaczył lider Polski 2050. W programie "Tłit" WP wiceminister rozwoju i technologii Jacek Tomczak stwierdził, że "jest to niezrozumiałe, ponieważ nie ma propozycji kredytu 0 proc., tylko jest propozycja kredytu mieszkanie na start". - Jest to zupełnie inna propozycja - wyjaśnił. Mówił także, że wielu polityków miesza wiele propozycji rządu z kredytem gwarantowanym 2 proc., który przygotował PiS. - Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowując tę propozycję, doskonale zdawało sobie sprawę z gaf tamtego projektu i te wszystkie błędy zostały wyeliminowane w kredycie na start - powiedział gość programu. Tomczak stwierdził również, że na cenę mieszkania ma wpływ "tyle czynników makroekonomicznych, podatkowych, kwestia obciążeń pracy, inflacji, że cena wzrostu mieszkania jest w znacznym stopniu niezależna". - Nie mamy w tym roku kredytu, a ceny mieszkań dalej rosną. To coś tu się nie klei w tej narracji wielu polityków - powiedział. Według Tomczaka ceny mieszkań w związku z kredytem na start nie będą rosnąć albo się ustabilizują.

