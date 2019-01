Nowy kandydat na prezydenta Gdańska. W grudniu opublikował post z "wyrokiem śmierci" na Rafała Trzaskowskiego

Andrzej Kania, kandydujący z komitetu Alternatywa Społeczna na prezydenta Gdańska, w połowie grudnia opublikował na sowim profilu na Facebooku post ze spreparowanym "wyrokiem śmierci" na Rafała Trzaskowskiego. Sprawą zajęła się już gdańska policja.

Kilka godzin później ośrodek poinformował, że sprawą zajęła się już policja . "Komenda Miejska Policji w Gdańsku poinformowała, że zabezpieczyła już materiał dowody w sprawie nawoływania do zabójstwa prezydenta Warszawy przez Andrzeja Kanię. Zabezpieczone treści przekazano do Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego celem wszczęcia postępowania" - napisano w kolejnym poście.

"Wszyscy wiedzą, że jestem przeciwnikiem takich happeningów. Andrzej o tym też wie. W środę zrobię z nim program na żywo. Prosiłbym Polsat News o kontakt ze mną. Prowadzę sprawy medialne Alternatywy. Moim zdaniem, gdy dokładnie to się przeczyta można znaleźć odwołanie do sprawiedliwości uniwersalnej, a nie ludzkiej. Nie zmienia to faktu, że tego typu akcje są idiotyczne. Poczekajcie do środy" - napisał na swoim profilu na Facebooku.