Szerzył rasizm w internecie. Psychiatra może stanąć przed sądem lekarskim

"Małpką" nazwał czarnoskórą dziewczynę, popierał zbiórkę na "karabin na ciapatych", a muzułmańską dzielnicę chciał otoczyć drutem kolczastym. Mowa o szefie oddziału psychiatrycznego Milickiego Centrum Medycznego. Być może już niedługo zostanie na stanowisku, bo ma się mu przyjrzeć sąd lekarski.



Szef oddziału psychiatrycznego Milickiego Centrum Medycznego jest aktywny w mediach społecznościowych, a jego wpisy są kontrowersyjne. Pisał między innymi o tym, że popiera zbiórkę na "karabin na ciapatych", czarnoskórą dziewczynę nazwał "małpką" i proponował, by dzielnicę muzułmańską "otoczyć drutem kolczastym i postawić wieżyczki strażnicze". Obok tych postów nie przeszedł obojętnie Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Są też skutki jego działania.

W lutym Ośrodek złożył skargę do Dolnośląskiej Izby Lekarskiej na szefa oddziału psychiatrycznego ze szpitala w Miliczu. "Uznaliśmy, że takie rasistowskie komentarze nie przystoją komuś, kto wykonuje zawód zaufania społecznego" - tłumaczy OMZRiK. Jak dodaje, jego zdanie podzielił Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, który teraz wysłał do Okręgowego Sądu Lekarskiego we Wrocławiu wniosek o ukaranie lekarza.