Nowy etap. Rosjanie wyznaczają władze terenów w Ukrainie. Pomagają im zdrajcy

Sam Filipczuk do niedawna mieszkał na terenie Rosji - w Soczi. Do Kachowki wrócił kilka dni przed rozpoczęciem wojny w Ukrainie. Od początku interwencji zbrojnej, wydawał jedzenie żołnierzom agresora, za co został pobity przez nieznanych sprawców. Po tym zdarzeniu zniknął z przestrzeni publicznej na kilka dni, by pojawić się w niej w nowej roli - jako mer Kachowki.