Nowy baner na gmachu NBP. "To obrażanie nas wszystkich"

Na siedzibie Narodowego Banku Polskiego pojawił się nowy napis. "Dzięki NBP Polska jest na dobrej drodze, już od 4 miesięcy ceny prawie się nie zmieniły!" - można przeczytać na ogromnym banerze. Reporter WP Jakub Bujnik zapytał przechodniów, co o tym sądzą. "To kpina, zakłamywanie rzeczywistości przez szefa NBP", "to kabaret", "to, co robi prezes Glapiński, jest obrażaniem nas wszystkich" - m.in. takie opinie można było usłyszeć. Zapytaliśmy też Polaków, czy odczuli w swoich portfelach spadek cen. - Żartujesz pan? - odparł jeden z przechodniów. Tylko jedna z pytanych przez WP osób stwierdziła, że ceny spadły. Pozostali zgodnie ocenili, że - wbrew temu, czym chwali się NBP - inflacja wciąż rośnie. - Pierwsze słyszę, że od 4 miesięcy ceny się nie zmieniły. Ciągle widać, że rosną - słyszymy. Niektórzy twierdzą, że jest u nas drożej niż w innych krajach. - Na co dzień nie mieszkam w Polsce, ale uważam, że jest tutaj tak drogo, że nawet przylatywać się już tu nie chce - stwierdziła młoda dziewczyna. Co Polacy poradziliby prezesowi NBP? - Żeby się douczył, że jak inflacja spada, to nie znaczy, że ceny spadają - odparł jeden z przechodniów. Kilka osób chętnie wysłałoby też szefa NBP na zakupy z przeciętną pensją w kieszeni.