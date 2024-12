Nowoczesny rozwój przemysłu – jak go napędzają fundusze europejskie?

Rosnące koszty pracy, niedobór pracowników, wzrost wymagań dotyczących jakości, powtarzalności i czasu skłaniają do inwestowania w roboty przemysłowe. Mimo wysokiego kosztu początkowego ich zakupu, mogą przyczynić się do ograniczenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa i do zwiększenia zysków. Robotyzacja i automatyzacja pracy mają istotne znaczenie w zachowaniu przewagi konkurencyjnej firmy na rynku.

Polska wciąż nadrabia zaległości w poziomie cyfryzacji w stosunku do innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Najlepiej o konieczności transformacji wiedzą firmy z branży telekomunikacyjnej i handlowej. Najmniej przekonane pozostają budownictwo i sektor usług publicznych. Te branże mogą niedługo przekonać się, że zostają z tyłu w wyścigu po klienta. Główne przeszkody w digitalizacji polskich firm to wysokie koszty wdrażania technologii, brak wiedzy o dostępnych rozwiązaniach oraz niedobór kompetencji cyfrowych wśród pracowników.

Ponad 2 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy skierowane zostaną do dużych przedsiębiorstw na robotyzację i cyfryzację. Będą to pożyczki na inwestycje rzędu 10-300 mln zł w obszarze Przemysłu 4.0. Czyli na zakup technologii wykorzystujących sztuczną inteligencję, rozwiązań chmurowych czy komunikacji Machine to Machine (to jest "rozmowy" urządzeń elektronicznych bez udziału człowieka, np. wymiany danych, automatycznych decyzji i procesów). Do tego dochodzą przemysłowe wykorzystanie Internetu Rzeczy i cyfrowe miejsca pracy.