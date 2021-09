Nowe zjawisko w punktach szczepień. Ludzie już wiedzą, co oznacza 500 zakażeń dziennie

- Możliwe, że część pacjentów dostrzegła już niepokojące dane o wzroście dziennych zakażeń powyżej 500 przypadków. Chcą się zaszczepić przed czwartą falą epidemii. To poważna zmiana, na której powinno nam zależeć - komentuje dr Edwin Kuźnik, szef szpitalnego zespołu ds. szczepień przeciwko COVID-19 w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. To jeden z największych punktów szczepień w Polsce. Jednak akurat tam liczba pacjentów zgłaszających się na szczepienie nie zmienia się znacząco. W zależności od dnia tygodnia nadal jest to od 80 do 150 osób.