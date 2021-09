Niechciane szczepienia przeciwko COVID-19. Polska rekordzistą w Europie

To już nieaktualne. Pod względem szczepień Niemcy zostawili nas już w tyle. U naszych zachodnich sąsiadów również spada zainteresowanie szczepieniami, ale nadal codziennie przystępuje do nich od 170 do 300 tys. osób - wynika ze statystyk niemieckiego Ministerstwa Zdrowia. Od 27 lipca połowa obywateli jest już chroniona pełnym zaszczepieniem. W Polsce ten próg nadal nie został przekroczony (49 proc.). W rankingu ECDC (zaszczepieni przynajmniej jedną dawką) zajmujemy 24. miejsce na 28 krajów.