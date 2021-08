Szczepienia przeciwko COVID-19. Padł rekord zmarnowanych dawek

- Sądzę, że jako kraj nie wykorzystamy zgromadzonych obecnie zapasów dawek. Chyba że pojawi się pewien rodzaj przymusu szczepień, podobnie jak we Francji związany z obostrzeniami dla niezaszczepionych. Dobrym pomysłem jest sprzedaż dawek do innych krajów, które nie korzystają z unijnego kontraktu na dostawy. Nadszedł czas, aby producenci przygotowali szczepionki w jednodawkowych opakowaniach. To ograniczyłoby straty - komentował w rozmowie z WP dr Edwin Kuźnik, szef szpitalnego zespołu ds. szczepień przeciwko COVID-19 w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. To jeden z największych punktów szczepień w Polsce. Wykonano tam ponad 320 tys. zabiegów.