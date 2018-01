Nowe wyzwanie internetowe ogarnia sieć. Chodzi o to, by w sekundę odmienić swój wygląd

Wyzwanie "Karma is a bitch" zostało wymyślone przez azjatyckich nastolatków, ale bardzo szybko zaczęło zdobywać popularność na całym świecie. Chodzi o to, by w mgnieniu oka odmienić swój wizerunek.

Nazwa wyzwania pochodzi z młodzieżowego serialu "Riverdale". "Karma is a bitch" to powiedzonko jednej z głównych bohaterek.

Podejmujący wyzwanie muszą zmontować krótki, bo składający się zaledwie z dwóch ujęć, filmik. Na początku pozują do kamery w domowym ubraniu, potargani i bez makijażu. Następnie patrząc prost w kamerę wypowiadają słowa "Karma is a bitch" i rzucają za siebie kawałek materiału - koc, prześcieradło lub poduszkę, tak by ich twarz, chociaż na chwilę, została zasłonięta. W kolejnym ujęciu prezentują się w makijażu i modnym stroju. W ten sposób, w ciągu jednej sekundy, całkowicie odmieniają swój wizerunek.

W wyzwaniu biorą udział zarówno chłopcy, jak i dziewczynki. W sieci pojawiają się kolejne nagrania prezentujące ich metamorfozy.