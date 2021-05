Nowe twarze w PiS? Tajemnicza odpowiedź Fogla

Kto jeszcze może się podpisać pod Polskim Ładem? - Zobaczymy, jak to się potoczy, ale będzie nas cieszyć każde dodatkowe wsparcie dla tego programu - powiedział w programie "Tłit" Radosław Fogiel. Padło pytanie o Pawła Kukiza i Adama Bielana. - Bielan póki co zapowiada tworzenie własnej siły politycznej i obserwujemy, jak to będzie wyglądać. Jeśli chodzi o Pawła Kukiza, nie znam go zbyt dobrze, ale sądząc z dotychczasowych jego wypowiedzi, nie wiem, czy aktywność partyjna by mu leżała - skomentował. Dodał, że Jarosław Kaczyński wypowiada się o nim bardzo miło i ciepło. - Nikt Pawła Kukiza do PiS-u nie ciągnie, ale jeśli będzie chciał, to pierwszy służę deklaracją członkowską - dodał Fogiel. Zapytany o możliwe transfery do PiS z Koalicji Obywatelskiej, gość Patrycjusza Wyżgi powiedział: "Zobaczymy, ale jak obserwujemy naszych konkurentów politycznych, to nie dzieje się tam najlepiej. (...) Różne rzeczy mogą się zdarzyć".

Rozwiń