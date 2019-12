Nowe Skalmierzyce. Kontroler zwolniony z pracy. Atak na nastolatka

Kaliska spółka autobusowa wyrzuciła z pracy kontrolera. Mężczyzna miał brutalnie uderzyć nastolatka, który najprawdopodobniej jechał bez biletu. O sprawie poinformowano organy ścigania.

"W związku z incydentem, do jakiego doszło w dniu 26 listopada br. w autobusie linii nr 19E, Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. informują, że kontroler, który przekroczył swoje uprawnienia, szarpiąc się z pasażerem, został zwolniony z pracy w trybie dyscyplinarnym" - poinformowano w komunikacie przesłanym portalowi kalisz24.info.pl.

Do zdarzenia doszło na przystanku w Nowych Skalmierzycach pod Kaliszem. Czytelnik lokalnego portalu opisał w wiadomości skierowanej do redakcji bulwersującą sytuację. Stwierdził, że trzej kontrolerzy zachowywali się agresywne w stosunku do 14-latka, który najprawdopodobniej jechał bez biletu.