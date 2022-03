Nowe sankcje. Uderzyli w "rzeźnika Mariupola" - Michaiła Mizincewa

Heraszczenko nazwał Mizincewa "ulubieńcem Putina" i "kierującym operacją w Syrii". "To on wydał rozkaz zbombardowania szpitala porodowego i dziecięcego, teatru dramatycznego, domów mieszkańców cywilnych. To on niszczy Mariupol tak, jak niszczył wcześniej miasta syryjskie" - napisał Heraszczenko