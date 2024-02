"Musimy tylko o tym pamiętać i mścić się na nich, gdzie tylko to możliwe. Oni są naszymi wrogami. Stworzyć dla nich ewentualne trudności w gospodarce, wzbudzić niezadowolenie społeczne z powodu niekompetentnej polityki władz zachodnich, wypracować i promować rozwiązania międzynarodowe naruszające interesy świata zachodniego. Róbmy to stale, systematycznie i tak otwarcie, jak to możliwe" - stwierdził Miedwiediew podburzając Rosjan przeciwko Zachodowi.