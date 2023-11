Nowe rewelacje ws. afery maseczkowej. "Są twarde dowody"

Poseł KO Michał Szczerba ujawnia nowe fakty, dotyczące afery związanej z zamówieniem maseczek w początkach pandemii. Zaznaczył, że były minister zdrowia Łukasz Szumowski dwukrotnie kłamał w rozmowach z Wirtualną Polską na temat swoich spotkań z Łukaszem G., znajomym instruktorem narciarstwa. Polityk mówił, że Szumowski, wbrew temu co twierdził publicznie, widział się z Łukaszem G. w ministerstwie zdrowia 26 marca 2020 r., czyli na początku pandemii. - Są na to twarde dowody, które przedstawię w odpowiednim momencie (…). Musimy wrócić do afer pandemii - zapewnił w programie "Tłit".

