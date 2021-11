Nowe restrykcje będą konieczne? Prof. Horban mówi wprost

Czy czwartą falę pandemii uda się przetrwać w Polsce bez żadnych restrykcji sanitarnych? - Myślę, że nie bardzo. Wszystko zależy od tego, co się zadzieje w ciągu następnych dni i tygodni - komentował w programie "Newsroom" WP prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera ds. COVID-19. - Jeżeli ludzie nie zaczną się szczepić, przekonani o tym, że niezaszczepienie się powoduje, że ludzie umierają, to w tym momencie bardzo prawdopodobne może być wprowadzenie lockdownu. To jest logiczne postępowanie, ale byłaby to porażka rozsądku ludzkiego - oświadczył lekarz. Prowadzący Mateusz Ratajczak dopytywał o kwestię uprawnień pracodawcy ws. weryfikacji szczepień u pracowników. - Powinien mieć takie prawo. Powinna być taka prawna odpowiedzialność, aczkolwiek z punktu widzenia moralnego jest to niesłychanie frustrujące i naruszające prawa człowieka. Od tego zawsze był lekarz zakładowy, który miał możliwość ustalania według swojej wiedzy kryteriów zatrudnienia pracownika i dopuszczenia do pewnych funkcji zawodowych. Do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Wszyscy pamiętamy, że człowiek, który jest nosicielem pałeczek salmonelli nie powinien pracować przy produkcji żywności, bo to się źle skończy - przekazał prof. Horban.