Nowe przepisy o obronności. Mocne słowa byłego ministra obrony narodowej

Jak zadeklarował prezes PiS, Polska powinna być państwem militarnie silnym, należącym do najsilniejszych. - Taki jest nasz cel, on wynika z konieczności. Jest naszym świętym obowiązkiem, by to zostało zrealizowane. Tego rodzaju działania natrafiają na opory, stąd moja obecność w rządzie. Mam nadzieję, że po zrealizowaniu tego celu, stworzeniu podstaw do jego realizacji, moja misja zostanie zakończona - ujawnił prezes PiS.