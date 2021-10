Głosowała na dwie ręce. Rusza proces byłej posłanki od Morawieckiego

Sprawa trafiła do warszawskiej prokuratury okręgowej. 12 grudnia 2018 r. śledczy przedstawili Małgorzacie Zwiercan (zgodziła się na podawanie pełnego imienia i nazwiska – przyp. red.) zarzut przekroczenia uprawnień służbowych poprzez skorzystanie z karty do głosowania innego posła i oddanie za niego głosu wstrzymującego się. Była posłanka nie przyznała się do zarzucanego czynu i skorzystała z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień.