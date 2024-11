Nowe przepisy dla powodzian: prezydent podpisał ustawę

Prezydent Andrzej Duda zatwierdził nowelizację ustawy o usuwaniu skutków powodzi, co ogłosiła kancelaria prezydenta. Nowe przepisy mają na celu wsparcie gmin i powiatów dotkniętych klęską żywiołową , umożliwiając im uzyskanie dofinansowania do 100 proc. kosztów zadań własnych. Dotychczas samorządy musiały pokrywać 20 proc. tych kosztów z własnych środków.

W zeszłym tygodniu Sejm uchwalił nowelę ustawy, akceptując część z 20 poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. Wśród nich znalazła się propozycja klubu Polska2050-TD, która podnosi maksymalną wysokość pożyczki dla przedsiębiorców na usuwanie skutków powodzi do 200 tys. zł.

Ustawa przewiduje również możliwość zwolnienia z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla przedsiębiorców , których dochody spadły o co najmniej 40 proc.

Nowe przepisy umożliwiają udzielanie zaliczek pomocowych, co ma przyspieszyć wsparcie dla poszkodowanych. Minister funduszy i polityki regionalnej będzie mógł modyfikować programy pomocowe, co pozwoli na kierowanie pomocy publicznej do przedsiębiorców dotkniętych powodzią. Przewidziano także przyspieszenie wsparcia w zakresie ulg podatkowych.