Nowe prawo w Nowej Zelandii. Osoby urodzone po 2009 roku nigdy nie kupią papierosów

Jak wskazała agencja Reutera, to jedne z najsurowszych takich praw na świecie. Jak się okazuje, naruszenie zakazu sprzedaży papierosów osobom urodzonym po określonej dacie grozi grzywną do ok. 95 tys. dolarów amerykańskich. W 2021 roku, w trakcie prac nad legislacją, informowano, że prawo to ma wejść w życie w 2027 roku.