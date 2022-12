18-latek zaatakowany na chodniku. 30-latek go dusił

Do tej przerażającej sytuacji doszło w ubiegłym tygodniu. "W trakcie rozmowy na chodniku, 18- latka zaszedł z tyłu mężczyzna, po czym zaczął go dusić, doprowadzając do stanu bezbronności. Żądał przy tym wydania wszystkich wartościowych rzeczy. W trakcie szamotaniny osoby przewróciły się, a atakowany oddał swój telefon marki Iphone" - przekazał mł. asp. Damian Pachuc z Komendy Powiatowej Policji w Złotowie.