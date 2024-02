Nowe porządki Hołowni w Sejmie. "To jest paranoja"

Nie oznacza to jednak, że marszałek Sejmu uważa, że Straż Marszałkowska jest zbędna. - Dwóch strażników, jak był marszałek, bo jak nie było marszałka, to stał tylko jeden. Przecież to jest paranoja! Przecież ci ludzie są profesjonalistami, którzy są od zupełnie innych rzeczy, niż pilnowanie drzwi w tym budynku. Oni strzegą bezpieczeństwa! Ich trzeba szanować, a nie używać! Cieszę się i mam nadzieję, że Straż Marszałkowska też czuje, że jest inaczej, że pracownicy Sejmu czują, że jest inaczej - mówił w rozmowie w "Super Expressem".