Nowe plany PiS. Szczegóły strategii na najbliższe trzy lata

Dla Solidarnej Polski w programie PiS brakuje wątków anty-LGBT . Ziobryści chcieliby wprowadzić ustawowy zakaz dla lekcji edukacji seksualnej i posiadać wpływ na to co w tym kontekście wykładane jest na uniwersytetach (potencjalny zakaz "gender studies"). Z kolei gowinowcy mieliby naciskać na wprowadzanie ułatwień dla przedsiębiorstw i promowanie energii odnawialnej.

Na tym tle toczą się rozmowy. To czego na pewno chciałby PiS to poszerzenie kompetencji wojewodów (wspomina o tym program wyborczy partii). W tym celu przedstawiciele rządu w regionach mieliby otrzymać pod swoją jurysdykcję niektóre szpitale. Politycy PiS, z którymi rozmawiali dziennikarze "DGP" mieli przekonywać, że zadłużone szpitale to jedynie problem dla samorządów, które nie radzą sobie z ich zarządzaniem.